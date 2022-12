Police Nivelles-Genappe : « Stop aux mauvais comportements à l’école »

Plusieurs thèmes sont abordés: le harcèlement au sein de l’école et le cyber-harcèlement, les dépendances (alcool, cigarettes, drogues…), le racket et la sécurité en général. Déjà en 6e primaire ? "C’est le bon moment pour faire de la prévention parce que l’entrée en secondaire, l’année suivante, est un grand changement pour les élèves, explique la policière. Ils quittent un peu la surveillance des parents, ils sont confrontés à certaines tentations, parfois à la pression des plus grands…"

Les séances sur le harcèlement, par exemple, montrent que le phénomène commence très tôt. Les animations en classe évoquent le "triangle" harceleur-victime-témoin. Et souvent, en demandant aux élèves de fermer les yeux, l’inspecteur leur suggère de lever la main s’ils se sentent concernés par un de ces rôles. "Il arrive régulièrement que la moitié de la classe lève la main, et il est déjà arrivé que tout le monde le fasse", raconte la policière.

« N’envoie jamais ta photo à qui que ce soit »

Pas question de culpabiliser les uns ou les autres. Le slogan de l’action SAME est d’ailleurs "Parce qu’on est tous les mêmes". Lors des rencontres, les enfants regardent de petites vidéos, bénéficient de présentations interactives ou participent à des jeux de rôle. Et la brochure qui illustre le propos par des histoires adaptées à l’âge des participants permet de fixer les notions et d’apprendre les bons comportements.

Notamment sur les réseaux sociaux, utilisés par une majorité des jeunes dès 12 ans. Souvent, le passage en secondaire est aussi l’occasion de manipuler son premier téléphone personnel… "Ne fais pas confiance aux personnes que tu ne connais pas, recommande le document. Si quelqu’un te propose un rendez-vous, parles-en à tes parents ou à un adulte. N’y va jamais seul. N’envoie jamais ta photo à qui que ce soit: elle pourrait être modifiée et se retrouver sur internet pour toujours."

Le téléphone portable n’est pas qu’une source de danger. C’est aussi un moyen pratique d’appeler les secours ou la police en cas d’urgence. Via des mises en situation, SAME apprend aussi aux plus jeunes à communiquer le plus efficacement possible, que ce soit en cas d’accident, d’incendie ou si un inconnu insiste pour se faire ouvrir la porte lorsqu’on est seul à la maison.

"Quand on est stressé, il n’est pas évident d’avoir le bon réflexe. Lors de petits jeux de rôle, on apprend notamment à communiquer les informations les plus pertinentes", explique l’inspectrice Smeekens.