Nivelles : 3,4 millions d’euros d’investissements sportifs

Le budget communal comprenant la dotation à la RCA étant approuvé, le conseil d’administration de celle-ci a approuvé à son tour le budget 2023 de la Régie, mercredi. Un montant de 400 000 € est prévu pour faire face aux factures d’énergie, malgré les efforts de diminution des températures dans les salles. Et les indexations impliquent l’inscription de 175 000 € de plus pour le personnel, par rapport au budget initial de 2022.

Situation difficile ? "Il y a un effet de la conjoncture, dû aux caractéristiques de la RCA: nous gérons des salles et une piscine, qui sont des infrastructures énergivores, dit Germain Dalne. Mais structurellement, nous gardons une répartition pour les recettes de 60 % d’intervention communale et 40 % venant des droits d’accès payés par les clubs, par les utilisateurs de la piscine et pour les stages. On hérite aussi d’éléments pas nécessairement en bon état: la salle de sport, les terrains de foot au Domaine militaire, la piste d’athlétisme… D’où l’importance de réinvestir."

Côté recettes, les horaires plus larges de la cafétéria devraient permettre d’engranger un supplément de 28 000 €, et l’augmentation des tarifs à la piscine devrait amener 100 000 € de plus. "C’est une décision du conseil d’administration de septembre, rappelle Germain Dalne. On a pris nos responsabilités: si on ne touche pas aux prix d’entrée alors que les coûts augmentent, c’est la Ville qui devra payer, donc tous les Nivellois. On préfère que les utilisateurs, dont une partie vient de l’extérieur, paient le prix juste."

Des investissements sont prévus pour 3,4 millions dans ce budget 2023. La rénovation du stade se taille évidemment la part du lion, avec 2,5 millions. Des subsides ont été promis par la Région pour 1,5 million d’euros.

D’autres investissements sont envisagés pour répondre à la crise des coûts de l’énergie. Ainsi, 400 000 € sont réservés pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la piscine, 100 000 € pour l’éclairage LED de la salle omnisports, et 72 000 € pour placer des ampoules LED au Domaine militaire.