Budget 2023 de Nivelles : l’opposition s’étonne de certains choix

Du côté de l’opposition, tout en convenant de la difficulté de l’exercice, on estime surtout que la Ville s’en sort bien pour cette fois, en tirant parti des réserves constituées lors d’exercices précédents et avec certaines recettes prévues en hausse pour 2023.

« On dépasse tous les plafonds pour les cultes »

"Ce sont des concours de circonstances très favorables", a précisé Louison Renault (PluS), sous-entendant que cela pourrait être bien plus compliqué à l’avenir.

Le conseiller socialiste a pointé quelques dépenses importantes qui, pour lui, pourraient être évitées. "Un million d’euros pour la cure et l’église de Thines ! a-t-il souligné. On dépasse tous les plafonds pour les cultes: au total, j’ai fait le calcul, vous arrivez à plus de 3 millions d’euros. D’accord pour la collégiale, qui a un vrai intérêt patrimonial, historique et touristique. Mais l’église de Thines, quel est son taux d’occupation ? Est-ce nécessaire de consacrer un million pour trois pelés et quatre tondus, excusez-moi pour l’expression, qui y vont le dimanche matin ?"

« Joyeux Noël ! »

Sur le même thème, Véronique Vandegoor, pour Défi, a choisi l’ironie. "Un million pour la cure de Thines, joyeux Noël ! a-t-elle grincé. C’est le petit Jésus qui va être content…"

Les Engagés, eux, n’ont pas pointé cette dépense mais ils se sont étonnés des 3,5 millions d’euros prévus pour le nouveau bâtiment du service "cadre de vie", alors que la construction était annoncée comme une charge d’urbanisme, donc à charge du promoteur Immobel.

Sur ce point, le bourgmestre, Pierre Huart, a précisé que les charges d’urbanisme portent en réalité sur la réalisation du parking public, les aménagements aux abords du futur bâtiment ainsi qu’une participation à la dépollution du site. La construction, elle, sera bien prise en charge par la Ville. Celle-ci demandera que soit construit un immeuble passif, ce qui permettra de réaliser des économies d’énergie par la suite.

« Je défends les églises de village »

En ce qui concerne l’église de Thines, la majorité a souligné qu’il s’agissait d’un patrimoine classé.

"Cela va peut-être en étonner certains mais je défends les églises de village, a précisé Pierre Huart. Les villages se sont développés autour des églises et c’est important de conforter leur présence, peut-être pour qu’elles assurent d’autres fonctions dans les décennies à venir. Notamment pour la vie associative. Si on ne fait pas des travaux maintenant, elles vont se dégrader et on nous le reprochera un jour. Vous imaginez qu’on puisse supprimer l’église de Baulers ou de Thines ? Non, il faut rester sérieux !"

Sans surprise, au terme du débat, le budget 2023 a été voté majorité contre opposition.