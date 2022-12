Les CPAS du Brabant wallon tirent la sonnette d’alarme et demandent au fédéral d’agir

C’est une première en Brabant wallon: mercredi à Nivelles, les présidents des CPAS de toute la province ont organisé une conférence de presse commune pour interpeller les pouvoirs subsidiants et ceux qui ont un pouvoir de décision. La situation est critique dans les CPAS, après la crise Covid, les inondations, la guerre en Ukraine, puis la crise énergétique. Des catégories de population qui n’étaient auparavant pas concernées par les aides ne parviennent plus à joindre les deux bouts: des indépendants, des "travailleurs pauvres", et à présent, même des couples qui travaillent à deux sans plus pouvoir payer le loyer et les factures.