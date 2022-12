10 vols en 8 jours : que du whisky

Dix vols commis entre le 24 février et le 3 mars 2021 dans autant de magasins Colruyt dont ceux de Genappe, Waterloo et Braine-l’Alleud, tel est le triste palmarès de William A. et de Thierry S. qui ne dérobaient que des bouteilles de whisky. Ils avaient été invités à venir s’expliquer au tribunal correctionnel de Nivelles le 23 novembre dernier, mais ils brillaient par leur absence. William A. est condamné à dix mois de prison et à une amende de 1 600 €, Thierry écope de huit mois de prison et d’une amende de 800 €.