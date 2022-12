Coups, menaces, harcèlement: un an de prison avec sursis pour un compagnon violent à Nivelles

Ce dossier concerne un couple qui vivait à Nivelles. Deux enfants, un homme (N.B., 36 ans) qui a pour compagnons journaliers l’alcool et les stupéfiants et qui s’est mis en tête d’espionner sa femme à longueur de journée. Elle s’en est rendu compte en rentrant à leur domicile. Il avait installé un système qui lui permettait d’épier ses faits et gestes sur son PC. La séparation devenait inéluctable et elle intervint en 2017. Le 4 septembre, ils se rendirent tous deux au tribunal. La situation dégénéra à la sortie. Il la suivit et se mit en tête de lui prendre ou plutôt de lui arracher le sac contenant le carnet intime qu’elle tenait. La femme se retrouva au sol. Un certificat médical atteste de coups reçus. Une incapacité de dix jours.