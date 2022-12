Contrôles à Nivelles et Genappe : les emplacements de livraison, ça se respecte...

Mauvaise idée: la zone de police Nivelles-Genappe observe que ce type de comportements laisse trois (mauvais) choix aux livreurs. S’ils se garent en double file, ils créent des problèmes de circulation voire du danger pour ceux qui doivent les dépasser. C’est également dangereux pour eux lors des déchargements, tout comme pour les usagers faibles comme les cyclistes.

Si les livreurs vont plus loin pour se garer sur un emplacement "normal" qui serait libre, ils prennent la place des automobilistes qui voudraient se garer à proximité des commerces. Et s’ils ne parviennent vraiment pas à trouver un emplacement et font le choix de repasser plus tard, c’est la vie économique de la ville qui est mise à mal.

À l’approche des fêtes et durant les soldes, les contrevenants sont plus nombreux…

Comme elle l’avait fait cet été pour les emplacements de parking réservés aux personnes handicapées, la zone de police Nivelles-Genappe a décidé de mener durant un mois des actions spécifiques pour veiller à un meilleur respect de ces zones de livraison.

Tant les agents de quartier que le pool roulage et les autres services sont spécialement attentifs à ces situations.

L’idée est de privilégier un contact direct avec l’automobiliste pour qu’il déplace son véhicule en infraction. Mais pour ceux qui ne veulent pas comprendre, des amendes sont infligées. Elles s’élèvent à 58 €.

L’action a commencé le jeudi 15 décembre, et se poursuivra jusqu’au 15 janvier. Une période pas vraiment choisie par hasard: à l’approche des fêtes et durant les soldes, l’achalandage des commerces est crucial. Et comme il y a aussi davantage de monde dans le centre-ville, les contrevenants qui se garent sur les zones de livraison sont aussi plus nombreux…

"Ce focus d’un mois ne signifie pas que nous ne faisons rien de février à novembre, précise la zone de police. Notre service roulage est en effet très actif dans ce domaine. Mais nous mobilisons nos forces pour sensibiliser le citoyen, de manière plus ciblée, à cette problématique."