Nivelles : pour l’échevin des Fêtes, le marché de Noël s’est bien passé

Premier bilan ? Sur les réseaux sociaux, certains visiteurs n’ont pas caché leur déception: sans chapiteaux, le nombre d’exposants a inévitablement été revu à la baisse et le marché de Noël édition 2022 n’avait rien de comparable, en matière de nombre et de diversité des exposants, à ceux que certains gardaient dans leurs (bons) souvenirs. Une nouveauté était annoncée samedi soir pour mettre de l’ambiance en ville: une parade lumineuse qui a attiré du monde… mais qui n’a manifestement pas convaincu.

Débriefing début 2023

"Le nombre de figurants y était, mais on a sans doute manqué le côté lumineux, donc ce n’était pas assez féerique, convient l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul. Je le dis, ce n’est pas la meilleure chose qu’on ait faite…"

Par contre, pour l’échevin, le reste de l’événement s’est bien passé. D’accord, le froid particulièrement piquant qui a régné durant les deux week-ends a sans doute poussé le public à passer moins de temps devant les échoppes. Mais les exposants, à quelques exceptions près, sont plutôt satisfaits de la fréquentation et des ventes réalisées.

l n’y a pas non plus eu d’incidents notables durant les deux week-ends et pour Benoît Giroul, les chapiteaux du passé ne donnent pas le côté convivial que recherchent désormais les organisateurs. "On a aussi dû composer avec les travaux de la collégiale, complète-t-il. Il y aura une réunion de débriefing au début de l’an prochain. Je pense qu’il faudrait surtout augmenter le nombre de chalets, et peut-être aussi en installer sur la place de Lalieux."

« Rediscuter des illuminations »

Prenant sa casquette d’échevin du Commerce, Benoît Giroul salue aussi le succès, tout ce week-end, de "l’entrepôt du père Noël" où environ 260 bons d’achats ont été distribués chaque jour. Certains commerces ont également pris l’initiative d’actions pour animer leur rue, ce qui montre qu’il existe une dynamique encourageante.

"On va aussi rediscuter des illuminations, qui avaient été réduites cette année pour des raisons d’économie, ajoute l’échevin. Quand on voit l’engouement des gens, par exemple pour la grosse boule devant l’hôtel de ville, il me semble qu’il faudra revoir ça l’an prochain. Et peut-être revenir à un plafond lumineux. C’est une dépense qui doit être chiffrée, mais elle donnait une ambiance particulière…"