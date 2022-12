Le budget 2023 de Nivelles: près de 52 millions en dépenses

L’équilibre est cependant préservé: on arrive à 0 € de boni à l’exercice propre mais à 8,63 millions d’euros de boni global, avec des provisions pour 8,92 millions d’euros. L’échevin des Finances, Germain Dalne, assure que le cap a été fixé pour maîtriser la trajectoire financière et assurer l’avenir, avec diverses techniques budgétaires et la constitution de provisions dès la deuxième modification budgétaire de 2022.

Dans le détail, les dépenses de personnel augmentent de 1,88 million d’euros (10,65%) suite aux indexations et à la poursuite du plan d’embauche, et les dépenses de fonctionnement grimpent de 2,76 millions d’euros avec des prévisions de dépenses de gaz et d’électricité multipliées par 3,5. La dotation à la zone de police augmente de 30 %, et celle à la zone de secours de 9,4 %. La dotation de base au CPAS stagne, mais une dotation de crise de 450 000 € est octroyée.

IPP et PI inchangés

Pour maintenir l’équilibre, il fallait des recettes en hausse également. La majorité l’a fait sans toucher aux impôts: l’IPP reste à 7 %, et les centimes additionnels au précompte immobilier stagnent à 2 200. "C’est important, parce que certains ménages nivellois vivent difficilement la crise actuelle", appuie Germain Dalne.

Les additionnels au précompte immobilier devraient rapporter 1,78 million d’euros en plus à la Ville en 2023. Et les additionnels à l’IPP 3,11 millions d’euros de plus, mais dans le cadre d’un rattrapage comptable qui bénéficie à toutes les Communes. La part promise à Nivelles dans le Fonds des Communes augmente aussi d’1,4 million d’euros. Et les dividendes de gaz et d’électricité rapporteront également davantage.

Parmi les projets annoncés par le bourgmestre et les échevins à l’occasion de la présentation de ce budget, on trouve notamment la modernisation du contrôle du stationnement, la finalisation de la zone d’enjeu communal au Val de Thines, la poursuite de la politique de plantation et du budget participatif, et la mise en œuvre du plan opérationnel de dynamisation commerciale (25 000 €). Un montant de 10 000 € est aussi prévu pour rénover le géant Le Lolo après le carnaval.

La Ville veut également mettre en place un conseil communal des jeunes, aménager des cours de récré "partagées" dans les trois écoles communales et réfléchir aux "parkings intelligents" dans le cadre de la Smart City. Les subsides aux associations culturelles sont aussi revus à la hausse pour compenser les aides en baisse d’autres niveaux de pouvoir.