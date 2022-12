André Flahaut demande la réquisition d’urgence des bâtiments inoccupés

"N’attendons pas qu’il y ait de nouveaux drames. Que l’on soit Belge en difficulté, sans domicile ou demandeur d’asile du monde entier, que l’on soit adulte ou enfant, femme ou homme, le sens de l’Humain nous impose de permettre à chacune et à chacun d’avoir un toit, de se nourrir, de se chauffer, d’avoir accès aux soins de santé… C’est ça le respect de la dignité humaine, tonne le député nivellois. Dans tous ces domaines, les gouvernements, main dans la main avec les associations et les ONG, doivent apporter des solutions concrètes et rapides. Il y a des bâtiments vides, des immeubles vides, des bureaux vides, qu’ils soient publics ou privés. On ne peut laisser ces femmes et ces hommes, avec parfois des enfants, dans la rue. À d’autres époques, notamment en période de froid, nous n’avons pas hésité à réquisitionner et à mettre à disposition des bâtiments inoccupés, de même que du matériel et des compétences. Aujourd’hui comme hier, il faut agir. Nous ne pouvons pas attendre que de nouveaux drames se produisent"

André Flahaut appelle donc le gouvernement à agir sans délai par des réquisitions "ou toute autre mesure en faveur du logement des personnes précarisées, des SDF et des réfugiés du monde entier"

Le député socialiste annonce qu’il déposera un projet de résolution sur le sujet, cosigné avec le député waremmien Hervé Rigot (PS).