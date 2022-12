Ne vous aventurez pas sur l’étang gelé: appel à la prudence à la Dodaine

De quoi donner des idées aux plus aventureux mais c’est extrêmement dangereux. L’épaisseur de la couche de glace n’est pas très importante et peut varier sans que cela soit visible de l’extérieur. Bref, le grand étang n’est pas une patinoire, ni une glissoire et les risques d’accident sont réels.

La Ville a pris les devants et installé en cours de journée tout autour du plan d’eau des panneaux d’avertissement rappelant qu’il est interdit de marcher sur la surface gelée de l’étang. Des messages vont également être postés sur les réseaux sociaux.

Certaines personnes ont également lancé des objets pour les faire glisser le plus loin possible. Amusant peut-être mais lorsque le dégel va s’installer, tout cela se retrouvera dans l’eau…

"Il faut aussi mettre en garde ceux qui promènent des chiens dans le parc: les animaux non plus ne doivent pas marcher sur la glace de l’étang, ajoute le bourgmestre Pierre Huart. Il y a pour eux aussi le risque qu’ils arrivent sur une zone moins gelée, et que la glace cède sous leur poids. C’est déjà arrivé dans le passé, et les pompiers avaient dû intervenir dans des conditions périlleuses pour sauver un chien qui était coincé au milieu de l’étang."