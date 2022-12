Que vaut un tiers du Waux-Hall ? 250 000 ou 881 000 € ?

Depuis des mois, les députés André Antoine (LE) et Olivier Maroy (MR) viennent régulièrement aux nouvelles auprès de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo).

Cette fois, c’est André Antoine qui l’interrogeait sur l’importante différence entre les estimations de la Ville et de la FWB: "La Ville de Nivelles a récemment remis une offre de 250 000 €. Elle a désigné un expert en pathologies des bâtiments afin que son offre prenne en compte les faiblesses et la vétusté de l’immeuble, dont on sait que l’état n’est pas idéal. 250 000 €, c’est très en deçà des estimations avancées par le comité d’acquisition d’immeubles et qui s’élevaient à 881 000 €. Ce montant me paraît toutefois considérable au vu de l’état du bâtiment, mais je ne suis pas expert en pathologies des bâtiments."

La ministre Linard a confirmé avoir reçu et refusé l’offre nivelloise: "J’ai effectivement reçu l’analyse de mon administration. Celle-ci considère que l’offre de 250 000 € de la Ville de Nivelles, formulée le 23 mai 2022, est très inférieure à l’estimation du 31 mars 2021 du comité d’acquisition d’immeubles. L’offre ne peut dès lors être acceptée en l’état. C’est également l’avis de l’Inspection des finances. J’ai par conséquent chargé mon administration de poursuivre les négociations avec la Ville de Nivelles afin de conclure l’opération de vente sans risque d’appauvrissement économique de l’une ou l’autre partie, et moyennant des garanties d’occupation transitoire pour la bibliothèque centrale".