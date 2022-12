Nivelles : automobilistes, attention, ça va flasher avenue du Monde

Mais manifestement, les mesures qui ont été réalisées récemment dans l’avenue du Monde montrent qu’il y a un souci. Ces données ont été enregistrées du vendredi 2 décembre au mercredi 7 décembre.

Elles montrent en premier lieu que sur cet axe de pénétration en ville, le trafic est important: plus de 1 400 véhicules en 24 heures, ce qui fait environ un véhicule dans chaque sens toutes les minutes durant la semaine. Et dans le lot figurent des camions alors que la zone est théoriquement interdite aux plus de 5 tonnes. Ceux qui rejoignent l’A54 à Petit-Rœulx ou y sortent de l’autoroute ont apparemment opté pour cet itinéraire afin d’éviter la chaussée de Mons, ses encombrements et son feu…

Quand à la vitesse, alors que la limitation est fixée à 50 km/h, la moyenne en semaine pour les véhicules qui se dirigent vers le centre-ville est de 46 km/h, et 47 km/h pour ceux qui circulent vers le ring. Mais surtout, dans les deux sens, la vitesse "V85", c’est-à-dire celle en dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules, s’établit à 57 km/h. En fonction de la direction, 7 à 8% des conducteurs roulent au-delà de 60 km/h…

Durant le week-end, c’est pire. La moyenne enregistrée est de 50 km/h tout pile et la V85 est à 60 km/h. Et 12% des usagers circulent à plus de 60 km/h… Si on appliquait les limitations de manière stricte à l’avenue du Monde, près de 50% des conducteurs seraient en infraction le samedi et le dimanche !

Des chicanes avaient été créées pour dissuader les Fangio à la sauce aclote, mais cela ne suffit manifestement plus. "L’analyse sera soumise au groupe Circulation car des mesures doivent être prises, confirme le bourgmestre, Pierre Huart, après avoir reçu ces relevés. Dans l’attente de cette réunion, je vais demander à la zone de police de placer dès que possible le Lidar dans cette rue."