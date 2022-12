Nivelles : neuf bornes de recharge électrique envisagées

"Nivelles est en zone orange, ce qui veut dire qu’en fonction du réseau électrique existant, on ne peut pas installer ces bornes n’importe où, a précisé le bourgmestre, Pierre Huart. Il faut choisir de manière stratégique pour répondre aux critères, et que ce soit le plus efficace possible. Nous avons cherché des emplacements où les voitures peuvent venir se garer perpendiculairement, parce que certaines se chargent à gauche, d’autres à droite, à l’avant ou à l’arrière."

Du côté de l’opposition, en regrettant le nombre réduit de bornes prévues dans ce plan, on s’est notamment posé la question de la compatibilité avec le règlement sur le stationnement en zone bleue et en zone rouge. Si quelqu’un charge son véhicule durant une heure sur un emplacement en zone rouge, par exemple, devra-t-il payer aussi le stationnement ? Et la gratuité d’une demi-heure a-t-elle un sens devant les nouvelles bornes ?

Chez PluS, on s’est aussi demandé si les bornes de recharge qui ont été placées il y a quelques années déjà sur le parking jouxtant l’ancien bâtiment de l’urbanisme vont être remises en service après les travaux en cours.

Le collège a répondu que le règlement sur le stationnement devra sans doute être adapté lorsque le projet se concrétisera. Mais on n’en est pas encore là: adopté en conseil, le dossier doit être à présent transmis à l’intercommunale inBW, qui coordonne les demandes des Communes à la demande de la Région. La procédure va donc se poursuivre mais aucun délai pour la concrétisation n’est fixé à ce stade.

En ce qui concerne les anciennes bornes de recharge électrique qui avaient été installées sur le parking du boulevard des Arbalétriers, il ne s’agissait pas d’une initiative de la Ville mais d’un projet pilote mené par ORES. Celui-ci n’a apparemment pas connu le succès espéré. D’après le bourgmestre, ces emplacements pour voitures électriques vont être supprimés quand le nouveau bâtiment de l’urbanisme sera construit et le parking remis en service.