Nivelles: premier week-end positif au marché de Noël

Si l’après-midi a été plus calme, il y avait du monde en soirée et dimanche, le défilé était pratiquement continu devant les stands installés dans la salle des mariages de l’hôtel de ville et dans le cloître de la collégiale. "Les exposants sont satisfaits de la fréquentation, donc nous le sommes aussi", confirmait sur place Jean-Pierre Lennaertz, l’administrateur-délégué de l’Office du tourisme de Nivelles.

Même à l’extérieur, il y avait pas mal de monde dimanche après-midi devant les chalets du village de Noël installés sur le parking de la Goutte ainsi que dans la partie piétonne de la place Lambert Schiffelers.

Réouverture partielle dès mercredi, totale dès vendredi

L’heure n’est pas encore au bilan chiffré puisque le marché de Noël aclot s’étale cette année sur deux week-ends. Et les chalets, eux, ouvriront aussi ce mercredi et ce jeudi, en tout cas pour les associations qui ont pu mobiliser des bénévoles. Vendredi à partir de 15 h, tout sera relancé, y compris dans la salle des mariages et le cloître.

Et pour ceux qui se poseraient la question, ce sont des exposants différents qui ont été retenus par les organisateurs. Ceux qui ont déjà fait quelques achats ce week-end peuvent donc revenir pour de nouvelles découvertes en matière de cadeaux, décorations ou encore produits de bouche.

Avec quelques petits plus annoncés du côté des événements annexes. Ainsi, les candidats du concours de crèche exposeront leurs réalisations tout le week-end qui vient dans le westbau de la collégiale, et le concert de Noël réunissant les chorales locales et le Corps musical nivellois est programmé samedi à partir de 18 h.

Parade lumineuse samedi prochain à 20 h

Nouveauté qui devrait également valoir le détour, samedi à partir de 20 h, Nivelles en Fêtes a invité plusieurs compagnies à former, au départ du parking de l’institut du Sacré-Cœur, une parade lumineuse qui se promènera dans tout le centre-ville. Lutins, bonshommes de neige et autres échassiers devraient former un cortège féerique sur plus d’une soixantaine de mètres.