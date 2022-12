Coups de couteau mortels à Jodoigne : l’accusé affirme s’être défendu contre un violeur

Les deux hommes se connaissaient et M’hammed Sennour, touché aux poumons, au foie et à la carotide, est décédé sur place. Devant la cour d’assises du Brabant wallon, jeudi au premier jour de son procès, l’accusé âgé de 23 ans a précisé que l’homme qu’il a tué était "une mauvaise personne".

Il l’avait rencontré en septembre 2019 au Petit Château, l’accusé y faisant la file pour être accueilli en arrivant de France (lire ci-dessous). Ils ont discuté, M’hammed Sennour lui aurait proposé un endroit pour se loger et d’après Ayoub Hireche, il en a profité pour le violer.

« Parce qu’il avait honte »

Ce qui se serait produit trois fois encore, avant la scène fatale de la chaussée de Tirlemont. Pourtant, alors qu’il avait un tuteur au sein du centre Fedasil de Jodoigne et était suivi par des assistants sociaux, l’accusé n’avait jamais parlé de ces viols avant d’être interrogé par la police…

"Parce qu’il avait honte", ont indiqué jeudi les avocats de la défense.

La présidente Anne Leclercq a interrogé Ayoub Hireche sur son étonnante proximité avec celui qu’il dit aujourd’hui être son violeur. Ils ont été contrôlés ensemble par la police à de multiples reprises, et ils ont aussi commis des vols tous les deux. Suite à ceux-ci, seule la victime a été condamnée en correctionnelle, puisque l’accusé, lui, faisait croire qu’il était mineur d’âge…

« Il me suivait, il me persécutait… »

Mais Hireche est resté dans sa ligne de défense: la victime, qui était son aîné de dix ans, avait pris l’ascendant sur lui depuis leur rencontre à Bruxelles. Il le menaçait, l’obligeait à voler pour lui et exigeait qu’il réponde à ses appels téléphoniques.

L’avocate générale, via plusieurs questions posées au terme de l’interrogatoire de l’accusé par la présidente, n’a guère caché ses doutes. En se demandant notamment comment, durant des mois, un homme plus âgé et moins costaud que l’accusé, souffrant en plus d’une cécité à l’oeil gauche, aurait pu contraindre ce solide gaillard à agir contre son gré. Alors qu’il n’en avait jamais parlé auparavant dans ses interrogatoires, Ayoub Hireche a affirmé que l’autre l’obligeait aussi à prendre des médicaments…

"Il me suivait, il me persécutait… Ce qu’il m’a fait, je ne le souhaite à personne et jamais je ne l’oublierai", a encore appuyé l’accusé. Qui n’a pas eu un mot de regret, jeudi, à propos des coups de couteau mortels qu’il est en aveu d’avoir portés.

D’après sa version, la victime l’avait encore contraint la veille à aller à Bruxelles, puis l’avait rattrapé alors qu’il s’était sauvé jusqu’à Leuven en train. Lorsque l’autre l’a encore retrouvé le lendemain à Jodoigne, une nouvelle dispute a éclaté et la victime aurait sorti un couteau, mais l’accusé aurait réussi à s’en emparer.

"Je n’ai fait que me défendre", a-t-il affirmé jeudi.