Nivelles : la vitesse des autres gêne de nombreux usagers du Ravel

Une subvention a été accordée à l’association pour qu’elle réalise cette année, de juin à septembre, des comptages dans 19 lieux choisis par les administrations, tant en semaine que le week-end.

Et en plus du nombre d’utilisateurs recensés entre 8h et 17h à ces endroits prédéterminés, les bénévoles de Chemins du Rail ont également soumis à ceux qui le souhaitaient un petit questionnaire portant notamment sur la qualité des infrastructures.

Parmi les points de comptage retenus figurait le RAVeL sur l’ancienne ligne de chemin de fer 141, à hauteur de l’ancienne gare du Nord à Nivelles.

Les résultats de cette analyse viennent de parvenir à la Ville, et ils sont plutôt encourageants tant en termes de fréquentation que de qualité du parcours.

Un Ravel fort utilisé à Nivelles

Le jour de semaine où les bénévoles ont opéré dans la cité des Aclots, c’est-à-dire le 4 juillet, ils ont recensé sur place pas moins de 72 piétons, 138 cyclistes, 83 adeptes du vélo à assistance électrique, 13 personnes en trottinette électrique, et deux personnes à mobilité réduite.

Des chiffres qui montrent que le réseau de voies lentes est beaucoup utilisé, et c’est encore plus impressionnant durant le week-end: le 10 juillet, on a compté 152 piétons, 233 cyclistes, 105 utilisateurs de vélos électriques et 17 de trottinettes électriques, ainsi que 13 personnes à mobilité réduite.

Une catégorie prévoyait de dénombrer également les fans de balade en rollers, mais aucun n’a été enregistré lors des deux jours de comptages à Nivelles.

En ce qui concerne les questionnaires qualitatifs, 66 ont pu être récoltés par les auteurs de l’étude. Ceux-ci relèvent dans leur rapport que la majorité des usagers rencontrés étaient des locaux, utilisant le RAVeL pour se promener, aller au travail ou se rendre dans le centre-ville.

Le nombre de cyclistes reste majoritaire et la distance moyenne qu’ils parcourent est de 50 à 80 km, tandis que les piétons marchent en moyenne 5,5 km. La moyenne d’âge des usagers interrogés s’établissait à 42 ans.

"Durant les week-ends, les couples et les familles représentent une grande partie des usagers, relèvent encore les auteurs du rapport. La majorité des usagers empruntent le RAVeL pour le loisir et la tranquillité."

Une difficile cohabitation entre usagers

Le degré de satisfaction globale des utilisateurs interrogés à Nivelles est de 8,8 sur 10. Pas trop mal, donc. En donnant des cotes de 1 à 4 (4 étant la note la plus élevée), les répondants ont donné 3 à la qualité du revêtement, 3,1 pour la sécurité de l’itinéraire, 2,9 pour l’entretien et la propreté, et 3,1 pour la qualité de la signalisation.

Par contre, on plonge à 2 pour la cohabitation entre usagers. La vitesse excessive de certains usagers a déjà été évoquée à plusieurs reprises au conseil de police ou au conseil communal, et il reste manifestement des efforts à faire…

Cette cohabitation compliquée est d’ailleurs pointée comme le problème principal rencontré à Nivelles. Les répondants mentionnent aussi la végétation qui gêne le passage à certains endroits, le manque de bancs et de poubelles, d’éclairage ou encore le peu d’informations touristiques disponibles concernant les points d’intérêt et les éventuels hébergements.

Dans la foulée des quelques remarques négatives émises, des utilisateurs ont aussi souligné le besoin de bornes électriques pour recharger les vélos, et suggéré le placement de panneaux rappelant la limitation de la vitesse à 30 km/h maximum.