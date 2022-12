Vandalisme: ce n’est pas à la Ville de Nivelles de réparer

Qui s’est informée auprès du TEC où on lui aurait précisé que les abribus, après leur placement, sont transférés aux Communes. Ces dernières peuvent ensuite lancer un marché public proposant que certaines sociétés obtiennent le droit d’y afficher de la publicité, mais se chargent en parallèle de l’entretien. Véronique Vandegoor a donc demandé au collège si c’est le TEC, la Ville ou la société ayant obtenu la concession qui doit effectuer les réparations. Et aussi comment réagir plus rapidement en cas de souci…

Le bourgmestre, Pierre Huart, dans sa réponse, a confirmé que selon le marché de concession, c’est bien la société qui place des publicités sur les abribus qui doit réparer. Dans le cas de celui situé au coin de la chaussée de Hal et de la rue Sotriamont, des vérifications ont été faites. Les actes de vandalisme n’avaient en réalité pas été signalés à la police, ni à la Ville via l’application BetterStreet.

D’où le temps de temps de réaction qui a pu paraître long: si personne ne prend la peine de faire remonter l’information aux autorités, celles-ci ne peuvent pas réagir dans les temps. Et Pierre Huart de rappeler au passage qu’il y a des voies plus efficaces pour avertir d’un problème que de poster des publications sur Facebook…

Louison Renault a demandé si une surveillance particulière ne pouvait pas être instaurée. Pour le maïeur, il n’est malheureusement pas possible d’éviter ce type de dégradations. Ce qui compte surtout, c’est de remplacer les vitres au plus vite. Et ce n’est pas à la Ville de le faire…

Bernard De Ro (Les Engagés) en a profité pour évoquer des abribus qui sont toujours en place alors que les arrêts des bus TEC, eux, ont été déplacés. C’est le cas à proximité du site d’Arjo Wiggins, et il existe d’autres cas sur le territoire communal. Le collège a demandé au conseiller de transmettre une liste, laquelle servira à signaler ce problème.