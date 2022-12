Nivelles : un tribunal victime d’une panne d’ascenseur qui s’éternise

La présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon, Sophie Sterck, n’est pas des plus heureuses et elle le fait savoir. En cause, une pièce à remplacer à l’ascenseur extérieur de l’ancienne maison de maître de la rue de Soignies, transformée depuis des lustres en extension du palais de justice et qui est réservée au tribunal de la famille ainsi qu’à la section civile du tribunal de première instance. Résultat des courses ? L’impossibilité, pour les personnes à mobilité réduite, de pouvoir avoir accès au greffe et aux salles d’audience. La situation dure depuis plus d’un mois et elle est bien entendu aussi préjudiciable pour ces personnes qu’au personnel du tribunal.