La « boule » de la Grand-Place de Nivelles dégradée

Le système lumineux ne fonctionnait plus et après avoir examiné les câbles, les ouvriers ont découvert que l’un deux avait été coupé. Ce fil se trouvait à l’intérieur de la structure et d’après les constatations, les dégâts ne sont pas dus à un accident: le câble a été tranché de manière nette, sans doute avec un couteau ou une pince coupante.

Le service travaux pourra remplacer sans trop de problème la guirlande lumineuse qui a été volontairement endommagée et tout va donc rapidement rentrer dans l’ordre. Mais le bourgmestre Pierre Huart, qui a été appelé sur place, s’indigne de ce type d’agissements.

Alors que l’heure est aux restrictions en matière énergétique pour économiser de l’argent public, la Ville a fait le choix de limiter les décorations de Noël cette année tout en maintenant une ambiance de fête dans le centre-ville.

"Nous faisons un effort pour décorer le centre-ville de manière conviviale, placer ce type de décorations est une sorte de partage avec les citoyens, commente le maïeur aclot. Il est vraiment dommage qu’en posant ce genre de geste, quelqu’un abîme ce qui doit profiter à tout le monde. Si on n’est pas d’accord avec ce que la Ville a mis en place, il y a bien d’autres moyens de la manifester qu’en commettant de tels actes !"