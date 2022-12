Nivelles : les chantiers immobilisent 200 emplacements de parking

Le conseiller des Engagés a fait un petit décompte: il y a le chantier de réhabilitation du talus au Mont-Saint-Roch mené par la SNCB, celui qui condamne l’accès au parking des Canonniers, le projet immobilier d’Immobel qui empiète désormais sur le parking en contrebas au boulevard des Arbalétriers, la cinquantaine de places condamnées par Lixon devant le couvent des Récollets, l’extension de Nos Tayons alors que les riverains se servaient du parking à l’arrière…

Au total, on arrive à près de 200 places de parking indisponibles et le conseiller a demandé si la Ville envisageait des alternatives. D’autant qu’on approche de la période du marché de Noël et des fêtes, où on voudrait voir beaucoup de monde dans le centre-ville…

« Les gens trouvent des solutions... »

Le bourgmestre a commencé par préciser que les travaux de la SNCB au Mont-Saint-Roch sont terminés. Pour le reste, il s’agit de situations temporaires et les chantiers sont soumis à divers aléas, climatiques notamment. La Ville n’a pas vraiment d’alternative à proposer mais d’après Pierre Huart, il n’y a pas de plaintes particulières des commerçants en ce moment concernant le manque de place de parking.

"Les gens trouvent des solutions...", a indiqué le maïeur. En précisant, suite à une autre question de l’opposition, que la possible utilisation d’une application mobile pour pouvoir se garer sur des emplacements mis à disposition par des particuliers allait être à nouveau explorée.

Des contacts avaient été pris en 2019 avec une société qui avait mis ce système au point, un rendez-vous avait été fixé puis l’arrivée de l’épidémie de Covid a tout remis en cause. Il a ensuite fallu avancer sur d’autres dossiers plus prioritaires, mais un nouveau rendez-vous est programmé prochainement.

De son côté, l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq, a précisé que le Centre culturel était en train de réactiver une collaboration avec l’hôpital, espérant que le parking qui n’est pas utilisé en soirée puisse être mis à disposition du public pour certaines activités.