La Ville de Nivelles met à l’honneur les 3 000 volontaires actifs sur son territoire

L’échevin des Associations, Pascal Rigot, a ainsi souligné combien les volontaires étaient indispensables dans les clubs, dans les associations culturelles ou sociales, dans les conseils d’administration de diverses ASBL… "Le volontariat a une énorme importance, et le non-marchand est un secteur capital", a-t-il expliqué, en remerciant les invités pour leur investissement au profit de diverses causes.

En Belgique, on considère qu’une personne sur dix est volontaire. À Nivelles, les estimations sont approximatives mais on compte au moins 3 000 volontaires. D’après Marie-Flore Jallet, responsable du Centre de volontariat de Nivelles, on est ainsi bien au-delà de la moyenne nationale.

Lors des sept éditions du Salon du volontariat organisées ces dernières années, plus de 1 500 visiteurs ont été dénombrés. Et on peut y ajouter au moins 500 personnes qui se sont informées sur les possibilités de se mettre au service des autres en passant par le Centre du volontariat.

"Mettre son énergie au service des autres, c’est un geste de solidarité, quel que soit le secteur dans lequel on le fait", a aussi commenté Céline Fryczynski, de la Plateforme francophone du volontariat.

Cette mise est à l’honneur a été d’autant plus appréciée que les deux années Covid ont secoué de nombreuses associations, et donc forcément les volontaires qui les font tourner au quotidien.

"Une partie des bénévoles ont dû renoncer à ce qu’ils faisaient et qui les motivait, confirme Marie-Flore Jallet. Mais d’autres, quand les conditions le permettaient, se sont proposés spontanément pour fabriquer des masques, apporter des repas, faire des courses… Oui, des associations ont été privées d’activités et certains volontaires se sont dirigés vers d’autres choses. Il faut à présent repartir dans un rythme… Mais cela reprend tout doucement. Lors de notre salon, fin septembre, nous avons accueilli environ 200 nouveaux visiteurs."