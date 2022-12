Nivelles : le palais de justice a retrouvé son clocheton

C’est l’état de la structure de bois du clocheton qui a conduit la Régie des bâtiments à commander d’importants travaux de rénovation. En effet, trois des vieilles poutres exposées aux intempéries – la base du clocheton est ajourée – étaient complètement pourries.

Avant les congés du bâtiment, les ouvriers de l’entreprise Monument Hainaut avaient scié ces "pieds" du clocheton, pendant que celui-ci était solidement arrimé à une grue. Il avait ensuite été posé en douceur sur les pelouses devant l’hôtel de ville pour être rénové sur place, à l’abri de barricades protectrices.

La structure de bois a été remplacée par une charpente d’acier pour assurer une meilleure pérennité. Mais il fallait que les dimensions et les formes soient respectées scrupuleusement pour que les poutres métalliques s’insèrent par l’intérieur, lors du replacement, sur la structure de bois encore en place à la base du toit. Les mesures avaient été prises au laser pour une précision maximale.

Au sol, la couronne avait été démontée et toutes les ardoises du clocheton ont été remplacées ces derniers jours. Le très beau paratonnerre en fer forgé, dont les motifs rappellent certains éléments intérieurs du palais de justice construit entre 1888 et 1891, avait lui aussi été démonté pour être nettoyé et remis en état.

Le tout a donc été remis en place ce lundi, entre 9h et 11 h, avec toutes les précautions que l’on devine. Un homme était même arrimé à la grue, pour accompagner le clocheton lors de son "atterrissage" au sommet de la tour.

Le rendu visuel de la charpente en acier est identique à celui du bois auparavant. Le chantier avait été attribué pour environ 500 000 €. Il s’agit sans doute d’un des derniers investissements lourds consentis par la Régie des bâtiments pour le palais de justice de la Grand-Place, puisque le projet est de regrouper tous les services en 2026 dans une extension du palais II, à la rue Clarisse.