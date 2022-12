Nivelles : le dossier du Centre culturel est recevable

Mais cette fois, on y était enfin: plus de 400 pages avaient été rédigées et le tout avait été envoyé avant les grandes vacances à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit, pour le centre culturel aclot, d’enfin recevoir des subsides de la Fédération une fois la reconnaissance officielle accordée, et de pouvoir également participer à certains appels à projets.

Mais depuis, à l’occasion d’une question parlementaire posée à la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, il est apparu que le dossier nivellois n’était en réalité pas recevable. En cause, certaines pièces manquantes, qui n’avaient pas encore été transmises. La ministre avait averti qu’il ne fallait plus traîner pour mettre le dossier en ordre, sous peine de devoir attendre juin 2023 pour relancer la procédure.

Au conseil communal de cette semaine, l’opposition a voulu savoir ce qui s’était passé, et si les pièces manquantes de ce fameux dossier de reconnaissance avaient finalement pu être envoyées dans les temps.

L’échevin de la Culture a confirmé qu’il y avait eu un souci: les personnes qui instruisent le dossier au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont effectivement envoyé un courriel pour informer le Centre culturel qu’il manquait certains documents techniques. Le problème, c’est que ce courriel n’est jamais arrivé, ou en tout cas pas dans la bonne boîte.

"Si vous regardez les taux de délivrabilité, vous verrez que ça arrive, a précisé Grégory Leclercq. Nous avons pu montrer qu’il y avait eu un problème de communication, que c’était la faute à pas de chance. Comme il s’agissait de documents techniques que nous avions déjà, ils ont pu être fournis: la situation a donc été régularisée."

Le dossier de reconnaissance du Centre culturel de Nivelles est désormais considéré comme recevable par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et la procédure se poursuit donc désormais normalement.