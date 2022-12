Smart City: la Ville de Nivelles lorgne sur les parkings

Au départ de "plugs" identiques ancrés dans le sol du centre-ville, ce mobilier a pu évoluer au fil des saisons et des besoins: là où se trouvaient un banc ou un range-vélo ont pu être placées quelques semaines plus tard une voile d’ombrage ou une chaise longue, par exemple. Et des capteurs de présence permettaient de mesurer l’utilisation et donc la pertinence de ces changements.

Au conseil communal de lundi soir, le collège a proposé de poursuivre cette démarche de smart city mais dans un autre contexte: pour mutualiser les ressources, la Ville s’appuiera désormais sur l’inBW, l’intercommunale accompagnant les Communes dans leurs projets "smart".

C’est seulement la convention à passer avec l’inBW qui a été soumise au conseil communal, et elle a été votée à l’unanimité.

« Parking intelligent »

Mais le dossier en disait un peu plus sur les intentions du collège aclot: il est question à présent de "parking intelligent" et l’opposition a demandé à l’échevin Germain Dalne s’il pouvait déjà en dire un peu plus.

"C’est encore au stade de l’analyse, a répondu l’intéressé. Mais il reste à Nivelles une série de poches de parkings publics qui ne sont pas connues de tous, en particulier des automobilistes qui viennent de l’extérieur. On considère que 30 à 40% des voitures qui circulent dans le centre tournent pour chercher une place. Nous avons tout intérêt à les diriger, dès l’entrée en ville, vers les parkings qui sont disponibles…"

L’idée, qui n’est pas encore tout à fait aboutie, serait de compter sur des capteurs pour recenser en temps réel les emplacements de parking inoccupés, et de donner l’information aux automobilistes via des panneaux qui les dirigeront le plus rapidement et le plus efficacement possible au bon endroit.

Ce qui sera bénéfique en termes de meilleure gestion de la circulation, mais profitera également au commerce local, par exemple. D’autant que si des panneaux donnent des informations sur le parking, on peut imaginer des partenariats pour faire passer d’autres messages aux conducteurs qui entrent en ville…