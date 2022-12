Suite à la situation financière tendue à la Province, le subside annuel provincial de 65 000 € a été raboté. Comme on passe à 8 900 € seulement, la conseillère de la minorité – Les Engagés siègent aussi dans l’opposition à la Province – a demandé si la Ville compte soutenir la bibliothèque pour compenser la suppression de subsides. Qu’elle a qualifié au passage "d’importante, brutale et dramatique pour l’ASBL".

L’échevin de la Culture, Grégory Leclercq (Écolo), a tempéré la mauvaise nouvelle en précisant que la Ville continuera effectivement à soutenir la bibliothèque locale, et que la Fédération Wallonie-Bruxelles a par ailleurs aussi levé les plafonds d’octroi de ses subsides. "Cela devrait permettre d’affronter sereinement cette baisse", a répondu l’échevin.

Tout en regrettant lui aussi – Écolo siège également dans l’opposition au conseil provincial – le caractère unilatéral de la décision du collège provincial. Une réunion est prévue cette semaine pour établir le budget de la bibliothèque locale de Nivelles pour 2023, et Grégroy Leclercq s’est dit plutôt confiant.

"C’est un service public, et le manque à gagner est énorme", a tout de même commenté Évelyne Vanpée.

La discussion commençant à dériver sur le vote de chaque parti la semaine dernière au conseil provincial lorsque le budget 2023 a été examiné, certains élus ont demandé de ne pas importer au conseil communal de Nivelles les différends qui ont pu s’exprimer dans d’autres instances…

Louison Renault, pour PluS, siège dans l’opposition en terre aclote mais préside le conseil provincial où il fait partie de la majorité MR-PS. Il a précisé lundi soir ce qui avait justifié la décision prise à Wavre L’explication est historique: il y a 20 ans, la Province avait attribué une subvention importante à la bibliothèque de Nivelles et c’était initialement un "one shot". Mais finalement, ce subside est devenu récurrent sans que personne ne sache trop pourquoi.

Ce qui n’était pas très équitable par rapport aux autres bibliothèques, et l’équilibre a donc été rétabli à l’heure où la Province doit faire ses comptes attentivement.

"C’est vrai qu’il fallait revenir à une situation plus égalitaire", a convenu l’échevin de la Culture.