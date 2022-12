Nivelles : à pied sur l’autoroute E19 après une tentative de vol

Drôle de surprise matinale pour un habitant de Nivelles, qui entend un bruit inhabituel dans sa maison alors qu’il n’est que 5 h 30 du matin ce jour-là. Intrigué et apparemment pas très impressionnable, l’homme va voir ce qui se passe et surprend un jeune homme qui vient de s’introduire chez lui. On ignore lequel des deux est le plus surpris, mais l’intrus prend rapidement la poudre d’escampette. Le Nivellois appelle alors la police, explique ce qui vient de lui arriver et donne une description du jeune homme qu’il a mis en fuite.