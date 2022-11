Nivelles : vers huit rues cyclables dans le centre de la ville

Pour inciter les Nivellois à utiliser davantage le vélo et décongestionner la circulation, une des options retenue est de travailler sur la sécurité des usagers faibles. Huit rues du centre-ville devraient devenir des "rues cyclables". Ce qui ne veut pas dire qu’elles seront interdites aux voitures mais les automobilistes ne pourront pas y dépasser les vélos, ni rouler à plus de 30 km/h. Les cyclistes pourront utiliser toute la largeur de la chaussée sur les voiries à un seul sens de circulation, et la moitié de la largeur côté droit dans les voies à double sens.

L’asphalte sera raclé dans les rues concernées pour être remplacé par un revêtement ocre qui matérialisera ce statut particulier. Mais l’échevin des Travaux, Pascal Rigot, a souligné que les places de parking pour voiture le long de ces voiries seront toutes préservées.

Voici les axes concernés, qui forment un certain maillage: il s’agit des rues Saint-Georges, de l’Évêché, du Géant, Cardinal Mercier, du Déversoir, Laurent Delvaux (mais partiellement), du Cura et de Sotriamont. Des aménagements de sécurité sont également prévus au carrefour des rues de Namur, du Cura et du boulevard Fleur de Lys.

Circuler avec davantage de sécurité, c’est bien. Disposer aussi d’endroits où on peut garer facilement son vélo une fois à destination, c’est mieux.

Les range-vélos de plus en plus nombreux

L’acquisition de range-vélos fait aussi partie du plan: la Ville en achètera 44: 20 pour le parc de la Dodaine, 10 pour la place Lambert Schiffelers (le côté "palais de justice" de la Grand-Place), 4 pour le square Gabrielle Petit, 3 pour le parking de l’Obélisque, 3 pour l’avenue de France…

Le chiffre "44" est décidément d’actualité puisqu’il est également prévu de remplacer 44 range-vélos existants, sur 13 sites différents, par des modèles mieux adaptés. Dans ceux qui sont placés actuellement, ce sont les roues qui sont "pincées" pour faire tenir le vélo, ce que n’apprécient guère les cyclistes. La Ville opte à présent pour des "U" renversés, où on fixe le vélo par le cadre.

Le montant total prévu pour ces investissements est de 470 000 €. Mais comme Nivelles s’inscrit dans le cadre des plans régionaux pour favoriser la mobilité douce, des subsides pour 300 000 € sont espérés.

Du côté de l’opposition, on s’est notamment demandé quand tout cela pourrait être mis en œuvre. "Aujourd’hui, on adopte le cahier de charges, a répondu Pascal Rigot. L’appel aux entreprises pourra donc être lancé et ensuite, on est tenu par des délais légaux. Mais les travaux prévus sont relativement simples, et le projet peut donc aller assez vite. L’objectif, c’est le printemps ou l’été 2023."

Le point a été approuvé à l’unanimité.