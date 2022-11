Nivelles : trois mois de prison pour avoir menacé le bourgmestre

Le 2 octobre dernier, lors de la rentrée du Tour Sainte-Gertrude, Christophe G. a remis le couvert. Dissimulé derrière un pilier de la collégiale, il s’est montré lorsque les personnalités ayant participé au cortège sont entrées dans l’église. Il a mimé avec ses doigts un tir avec un pistolet, en direction du bourgmestre qui se trouvait à quelques mètres de lui. Il a ensuite rapidement quitté les lieux.

La scène s’était déroulée en présence du chef de la zone de police Nivelles-Genappe, qui était aux côtés de Pierre Huart. Christophe G. a été arrêté, entendu, et à nouveau cité en correctionnelle, cette fois pour menaces par geste.

Le Nivellois, en audition, a prétendu qu’il avait juste fait un signe de croix avant de sortir de la collégiale, cette histoire n’étant qu’une mauvaise interprétation de son geste… Le bourgmestre, de son côté, a confié aux policiers que ce citoyen se montrait de plus en plus vindicatif à son égard et qu’il craignait sérieusement qu’un jour, il finisse par passer à l’acte…

Devant le tribunal, l’avocat de la défense a plaidé le doute, à titre principal, à propos du geste de son client. En précisant que même si Christophe G. avait vraiment mimé un tir avec ses doigts, cela relevait plus de la gaminerie que de la menace pouvant inspirer une crainte sérieuse à un homme raisonnable…

Le tribunal, dans le jugement rendu lundi, suit plutôt les réquisitions du ministère public. À l’audience, la substitut avait relevé les antécédents du prévenu pour des faits violents et ses comportements agressifs répétés à l’égard du bourgmestre.

L’homme écope de trois mois de prison et d’une amende de 400 €. Il devra aussi verser l’euro symbolique réclamé par le maïeur aclot en guise de dédommagement.