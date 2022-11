Projet d’éoliennes au zoning Sud : la Ville rend un avis très mitigé

Il y a quelques semaines, Eoly Énergie et Engie avaient introduit conjointement une demande de permis unique pour faire sortir de terre, dans le zoning de Nivelles Sud, trois éoliennes d’une hauteur de 150 mètres. L’enquête publique est à présent terminée et le collège communal vient de se prononcer sur le dossier, sachant qu’il ne remet qu’un avis et que ce sera au fonctionnaire délégué de l’urbanisme de trancher.