Nivelles : un octogénaire qui jazze et qui swingue !

D’après les recherches effectuées par l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq, Jack Gondry & his New Music est plus que probablement le plus ancien big band de jazz encore en activité en Belgique. Et sans doute aussi un des plus ancien en Europe. Sur internet, il y a bien un autre prétendant possible au titre, du côté de Tournai, mais cet orchestre vient de fêter… ses 50 ans. Des jeunots, donc.

C’est durant l’hiver 1941-42, durant l’occupation et alors qu’il n’y avait pas grand-chose à faire, que plusieurs musiciens nivellois de formation classique mais passionnés de jazz se sont réunis pour répéter ensemble. Jacques Gondry était de ces pionniers qui jouaient discrètement… la musique des Alliés. Fin 1942, lors d’un gala de la Fédération des clubs de hockey à Bruxelles, les Pingouins qui connaissaient le talent de ces jeunes musiciens se sont débrouillés pour qu’ils soient invités. Et les Aclots ont assuré l’ouverture de l’événement au Palais des Beaux-Arts.

Ils se sont ensuite produits partout où c’était possible et ont animé à Nivelles le bal de la Libération. Un grand moment puisque les musiciens de la Royal Air Force – dans laquelle s’était engagé Jacques Gondry – avaient rejoint la formation pour l’occasion.

Le Nivellois a fait ensuite un long séjour aux États-Unis et fréquenté des clubs de jazz réputés. À son retour à Nivelles, l’époque n’est plus trop au jazz mais le groupe continue en mode mineur. On le retrouve par exemple en 1956 pour animer un bal de l’athénée, ou lors d’autres prestations à Bruxelles.

Des "concerts commentés" marchent bien aussi et en 1982, Jack Gondry & his New Music inaugure le Waux-Hall avec le Corps musical nivellois. Au décès de Jacques, fin 2003, son fils Jean-Jacques prendra la relève de son père, à la demande des musiciens de l’orchestre.

"C’est sans doute en 1970 que je suis venu pour la première fois dans cette salle des mariages, un endroit que j’apprécie, pour écouter l’orchestre de mon père, s’est-il souvenu samedi soir. Quand j’avais cinq ou six ans, il y avait des gens avec des manteaux noirs, des chapeaux et de grandes valises qui sonnaient chez nous. Cela faisait un peu mafia, mais il s’agissait de musiciens qui arrivaient par le train et qui venaient répéter. J’ai intégré l’orchestre comme guitariste en 1973."

Le big band se produit toujours régulièrement aujourd’hui, et propose aussi Soft Winds, une formation plus réduite, adaptée à l’animation jazz de scènes plus intimistes.