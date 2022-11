Le Brabant wallon porte le message du Ruban blanc dans ses écoles car « les violences surviennent de plus en plus tôt dans les relations »

Pour cette édition 2022, elle a décidé de cibler un public plus jeune, et mènera des actions dans les écoles provinciales avec les élèves de secondaire (lire ci-dessous). "Parce qu’on a remarqué que les violences surviennent de plus en plus tôt dans les relations, indique Nathalie Ruyskart, directrice de la section" égalité des chances "à la Province. Selon les statistiques, une victime de viol sur trois est mineure, et deux sur trois sont encore aux études."

D’autres chiffres indiquent que neuf jeunes sur dix ont déjà été confrontés à des violences dans leurs relations affectives, que ce soit comme victime ou comme auteur. Des violences qui commencent déjà avec des remarques sexistes, certaines attitudes, des attouchements non consentis…

"Nous ciblons les jeunes parce que ça doit devenir une évidence pour eux qu’on ne frappe pas sa copine, qu’on ne la rabaisse pas, qu’on ne l’humilie pas, poursuit Nathalie Ruyskart. Il faut combattre la banalité de ces actes."

Un « violentomètre » conçu par la Ville de Paris

Concrètement, c’est dans l’enceinte de l’Institut provincial d’enseignement technique (IPET) de Nivelles qu’un ruban blanc humain a été formé vendredi avec le concours des élèves. Auparavant, ceux-ci ont bénéficié de petites animations et certains d’entre eux ont pris la parole.

Ils ont aussi reçu un "violentomètre" conçu par la Ville de Paris: il s’agit d’une règle en carton dont on peut se servir pour mesurer les longueurs, mais dont chaque centimètre détaille aussi certains types de comportement, allant du vert ( "Profite, ta relation est saine") à l’orange ( "Vigilance, dis stop"), pour arriver au rouge ( "Protège-toi, demande de l’aide"). Et on retrouve dans l’orange déjà un peu foncé des comportements bien connus des ados: se moquer de sa copine en public, contrôler ses sorties, fouiller ses mails et ses SMS…

Pour le président du collège provincial, Tanguy Stuckens, qui était présent vendredi à Nivelles il est particulièrement important que les jeunes filles soient conscientes de ce qu’elles ne peuvent pas accepter.

La directrice de l’IPET, Carine Servranckx, n’observe pas spécialement d’évolution ces dernières années dans les violences qui pourraient se produire entre élèves. Mais les problèmes liés aux usages inappropriés des réseaux sociaux, eux, sont bien réels.

"La prise de conscience, les valeurs de respect, cela fait partie des apprentissages qui se travaillent au quotidien avec nos professeurs, indique-t-elle. Je suis fière qu’à l’IPET, ces réflexions sont menées."