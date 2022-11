Nivelles : bilan positif pour la rue « scolaire » du Béguinage

Ce n’était pas une première dans la cité des Aclots: en 2018, la rue de la Religion avait bénéficié de ce statut à l’époque peu appliqué, et le système fonctionne encore aujourd’hui à la satisfaction générale. Pour la rue du Béguinage, c’était un peu différent: elle dessert deux établissements scolaires totalisant environ 700 élèves, et le flux en une demi-heure était évalué à 400 voitures avant la prise de cette mesure…

Dès la rentrée, il avait donc été précisé par la Ville que l’instauration de cette deuxième rue scolaire ferait l’objet d’un suivi pour rectifier les éventuels couacs, et d’une évaluation complète après un an. C’est qu’en plus des habitudes à modifier pour les parents, il fallait aussi tenir compte du fait que le parking des Arbalétriers, tout proche, devait fermer pour plusieurs mois à cause de gros travaux.

Certains craignaient donc des encombrements sur les boulevards mais après trois mois d’expérience, au terme d’une première évaluation interne, il apparaît que ce n’est pas le cas.

"Les échos sont très positifs, affirme le bourgmestre, Pierre Huart. Certains parents qui se montraient assez sceptiques au départ m’ont même écrit pour me dire que cela fonctionnait bien. On va donc continuer, au moins jusqu’au mois de juin."

Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait. Il est ainsi arrivé que la police intervienne pour certains parents qui, de l’autre côté de cette rue en sens unique, tentaient de rentrer en marche arrière pour déposer les enfants…

Le principal souci, à présent, concerne la barrière Nadar placée à l’entrée (normale) de la rue afin d’empêcher temporairement le passage des véhicules à moteur. Certains riverains qui s’engagent en voiture, mais aussi des conducteurs de vélos cargos, la déplacent puis "oublient" de la réinstaller.

Une solution serait de la fixer plus solidement mais cela peut poser un problème de sécurité s’il est vraiment nécessaire de l’enlever.

"Nous allons plutôt relancer les directions d’école et redemander qu’il y ait toujours un responsable pour veiller sur la barrière durant les plages horaires où la rue est interdite aux voitures, indique le bourgmestre. Quelques grands-parents passent aussi tant que c’est autorisé, puis attendent dans leur voiture stationnée à la rue de Bléval. Ce qui fait qu’une fois qu’ils ont récupéré les enfants, ils doivent repasser par la rue du Béguinage. Prudemment, mais ce n’est pas vraiment l’esprit de la rue scolaire… On va continuer la sensibilisation."