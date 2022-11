Cinq maisons de repos brabançonnes à reprendre

Le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), compétent en la matière comme pour n’importe quelle entreprise, a assuré "suivre la situation de près" et que "la situation des personnes accueillies dans ces (18) établissements doit être un fil conducteur de nos priorités".

"La procédure de protection judiciaire initiée en France aura inévitablement des conséquences en Belgique", note le ministre Borsus. Un des axes du plan de redressement d’Orpea est de restructurer ses opérations en Belgique, voire de les sortir de son portefeuille.

En d’autres termes, Orpea va tenter de trouver des repreneurs pour ses maisons de repos. Et n’a pas besoin de la Région wallonne pour cela, laisse entendre Willy Borsus: "Sauf si la situation devait évoluer de façon négative, je souhaite d’abord que le travail soit mené par les différents interlocuteurs, par Orpea et ses interlocuteurs actifs et spécialisés dans les maisons de repos et de soins."

André Antoine pense, lui, que les candidats repreneurs auront sans doute besoin d’un coup de pouce wallon: "Les repreneurs auront sûrement besoin d’une intervention financière de la Région wallonne en prêts préférentiels ou en garantie pour faciliter la transmission de ces institutions et garantir un accueil de qualité pour tous les résidents concernés."