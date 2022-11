Nivelles : le Mont-Saint-Roch fait l’objet de travaux de consolidation

Au début du mois d’octobre 2020, le grand talus végétalisé séparant le parking du Mont-Saint-Roch et l’avenue Albert et Élisabeth située en contrebas s’était partiellement affaissé, après un épisode de sécheresse suivi de fortes pluies. De la terre et des pierres s’étaient retrouvées sur la voirie et en urgence, le service de la Ville avait placé des barrières, tout en appelant la SNCB à la rescousse.