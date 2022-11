Zone de police Nivelles-Genappe : le stand de tir fait à nouveau le plein

Le calcul pour récupérer au fil du temps la somme de départ consistait aussi à louer les installations aclotes aux autres zones de police: géographiquement, Nivelles occupe une place relativement centrale en Brabant wallon et cette infrastructure réservée aux forces de l’ordre est unique dans la province.

De fait, cela a plutôt bien fonctionné durant cinq ans mais les deux années de Covid, en particulier 2020 et son confinement strict, ont pratiquement mis les installations à l’arrêt. En tout cas en ce qui concerne les locations: la zone, elle, a évidemment continué à y former ses agents.

Au dernier conseil de police, Laurie Semaille (MR) a demandé au commissaire divisionnaire Pascal Neyman si le taux d’occupation du centre d’entraînement repart bien à la hausse. La réponse est affirmative.

"Le taux d’occupation est très bon, on a repris une pleine activité, a répondu le chef de zone. Nous inscrirons pour les locations un montant de 120 000 € au prochain budget. Actuellement, quinze entités différentes viennent régulièrement s’entraîner chez nous. Nous avons des zones de police du Brabant wallon, du Hainaut, une de Flandre, et aussi certains services de la police fédérale. En ce qui concerne spécifiquement le Brabant wallon, sept zones de police tirent chez nous et deux vont à Louvain. Il existe un stand de tir à Wavre mais seule une zone va là-bas et la police de Wavre, elle, vient à Nivelles…"

Si le succès est à nouveau au rendez-vous pour l’infrastructure aclote après deux années plus compliquées, le commissaire divisionnaire Neyman a confessé une petite crainte pour l’avenir. La zone Nivelles-Genappe a en effet joué les pionniers en construisant ce centre d’entraînement en 2015 et aujourd’hui, d’autres zones de police envisagent de faire de même. Ce qui pourrait faire naître une petite concurrence en ce qui concerne la location de ce type d’installations.