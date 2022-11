Nivelles : enlèvements annoncés autour de la « Goutte »

Sauf que certains ne prennent pas cette peine et laissent leur voiture le long de la "Goutte", surnom du petit espace enherbé qui sert de grand giratoire pour faire le tour du parking. C’est une infraction, et des marques au sol matérialisent cette interdiction. Mais comme on est en dehors des "cases" du stationnement autorisé, les gardiens de la paix ne sont pas compétents pour sanctionner: il faut que la police s’en charge.

Manifestement, elle a décidé de s’en charger très sérieusement. Le week-end dernier, via les réseaux sociaux, la zone s’est voulue très claire…

"Beaucoup de citoyens semblent oublier que le stationnement autour de la Goutte est interdit, souligne le message. Lorsque les conducteurs sont stationnés à cet endroit, il devient difficile pour les autres de sortir de leurs emplacements qui, eux, sont bien autorisés. Nous prenons donc une mesure, certes impopulaire, mais qui, nous l’espérons, découragera les automobilistes de se garer sur la Goutte. En plus de la traditionnelle amende de 58 €, nous procéderons maintenant au dépannage systématique des véhicules."

Le stationnement en ville étant un sujet sensible à Nivelles, la nouvelle a beaucoup fait réagir et le bourgmestre, contacté lundi, précisait l’importance de laisser l’espace vert sans voitures autour. Pour les autres usagers qui sortent des emplacements tracés, mais aussi pour les véhicules de secours en cas de souci à l’hôtel de ville.

Évidemment, celui qui est pris en défaut dira toujours qu’il en avait pour trois minutes à peine mais pour le maïeur, de mauvaises habitudes sont en train de s’installer: "La zone de police a communiqué à propos de la Goutte mais le constat est plus global: il concerne aussi les emplacements PMR et les zones réservées pour les livraisons, confirme Pierre Huart. Ces espaces ne sont pas assez respectés et il convient de rappeler très clairement les règles".