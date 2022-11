Nivelles : appel au dialogue… autour d’une trentaine de potelets

L’échevin des Travaux, Pascal Rigot, s’était expliqué dans ces colonnes et sur les réseaux sociaux.

Pour faire bref, cette installation temporaire vise à obliger les automobilistes à ralentir dans ce carrefour conçu dans les années 60, et qui est vraiment très large. Il y avait déjà des bandes hachurées pour matérialiser au sol les endroits où les véhicules ne doivent pas passer, mais cette signalisation n’est pas efficace: beaucoup passent dessus. D’où le placement des potelets. Et leur nombre assez spectaculaire: l’idée est d’éviter que les voitures puissent se faufiler entre ces petits obstacles.

Le problème, c’est que les chauffeurs des bus du TEC, eux, ne peuvent plus non plus rouler sur les îlots tracés au sol alors qu’auparavant, profitant de la largeur du carrefour en question, ils faisaient demi-tour à cet endroit. Pascal Rigot, interrogé sur la question, avait répondu assez logiquement il y a quelques semaines que les véhicules, quels qu’ils soient, ne peuvent pas rouler sur les zones hachurées. Et que les bus, comme tous les autres usagers, sont soumis aux règles du code de la route…

Une situation « kafkaïenne »

La réponse, manifestement, a taraudé le député perwézien André Antoine (Les Engagés), qui a évoqué lors d’une question écrite au parlement wallon cette très locale question de potelets aclots. Il a demandé au ministre Philippe Henry, en charge de la mobilité et des transports en commun, s’il avait connaissance de cette situation "kafkaïenne" et si une solution alternative pouvait être trouvée pour les bus.

Le ministre a répondu que le TEC avait appris la réalisation des travaux sur la voirie communale lors d’un passage du service "contrôle" sur place. La Ville a été contactée pour arrêter les travaux, les bus faisant demi-tour à cet endroit depuis des années. Mais il a été répondu que le chantier était déjà terminé, et qu’il était impossible de revenir en arrière.

Alors, d’après le ministre, les bus doivent à présent faire un détour de 2,5 km pour revenir effectuer le départ d’une boucle depuis l’arrêt de l’allée des Primevères.

"En plus des kilomètres supplémentaires qui sont parcourus, ceci supprime totalement le temps de battement régulateur prévu, indique encore Philippe Henry. Et les chauffeurs n’ont plus le temps d’effectuer un temps d’arrêt avant de repartir sur cette boucle en étant sûrs de respecter l’horaire. Il est donc nécessaire que le TEC et la Ville de Nivelles se remettent autour de la table pour trouver une solution plus satisfaisante."