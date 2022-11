Centre culturel de Nivelles: le dossier de reconnaissance est incomplet

Jeudi en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les députés André Antoine (Les Engagés) et Olivier Maroy (MR) ont interrogé sur le sujet la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo). En soulignant tous deux combien cette reconnaissance est importante pour l’avenir du Centre culturel aclot, un des rares à n’être pas encore reconnu en Wallonie.

Une fois agréé, il pourra notamment bénéficier de subsides annuels de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles (150 000 euros au total), participer au programme Art et Vie, et il aura accès à des appels à projets ponctuels. Les députés brabançons wallons ont aussi demandé si ce dossier était lié à celui du rachat par la Ville de Nivelles des parts de copropriété que la Fédération Wallonie-Bruxelles possède toujours dans le Waux-Hall. C’est que le bâtiment abrite le Centre culturel et sa grande salle de spectacle.

La ministre Linard, sur cette dernière question, a précisé qu’il n’y avait aucun de lien entre ces deux sujets: les négociations se poursuivent avec la Ville pour le rachat du Waux-Hall.

En ce qui concerne le dossier de reconnaissance, Bénédicte Linard a indiqué que le Centre culturel de Nivelles n’avait pas sollicité l’Inspection de la culture pour une aide méthodologique, et n’avait pas préalablement annoncé son intention non plus. Il y a donc eu une certaine surprise de recevoir le dossier en juin dernier, et l’instruction débute pour l’instant.

À ce stade, d’après la ministre, la demande reste irrecevable: il manque des éléments substantiels, notamment une délibération de la Ville qui doit s’engager à cofinancer l’ASBL pour la durée du contrat-programme à venir. Bénédicte Linard a précisé qu’il "devient urgent" de compléter le dossier, sinon il faudra attendre juin 2023 pour relancer la procédure.

Si les pièces requises arrivent dans les temps et que la reconnaissance est accordée, celle-ci pourra sortir ses effets… en janvier 2024.

"Rarement des questions ont été aussi utiles", a commenté André Antoine dans une réplique, sous-entendant que la réponse de la ministre sera promptement relayée auprès de la Ville pour qu’elle réagisse rapidement. Le Perwézien a aussi glissé que 18 mois de délai pour accorder une reconnaissance, ça semble quand même fort long…

"Il faut rapidement mettre ce dossier en ordre", a appuyé Oliver Maroy.

Et les deux députés ont une nouvelle fois appelé la ministre Linard, même si les deux dossiers ne sont pas juridiquement liés, à accélérer le mouvement pour le rachat du Waux-Hall par la Ville.