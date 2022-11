Urban Trail de Nivelles, ce dimanche : courir autrement et pour la bonne cause

Les organisateurs y ont réfléchi et l’an dernier, ils ont proposé une édition destinée à aider les sinistrés des inondations de l’été 2021. L’épreuve s’était déroulée sous la pluie, mais cela n’avait pas gâché la fête. Et on remet donc ça, ce dimanche.

Concrètement, l’Urban Trail édition 2022 proposera deux parcours en boucle, sur 5 km ou sur 2,5 km au choix. Tout le monde part en même temps à 10h au pied de la collégiale Sainte-Gertrude mais l’idée n’est pas de jouer des coudes pour passer la ligne d’arrivée en premier. En réalité, les participants vont courir deux heures à leur rythme et faire le nombre de kilomètres qu’ils désirent, dans une ambiance familiale et festive.

Ce n’est donc pas vraiment une course, l’idée étant plutôt de passer un bon moment, sur un circuit pour le moins insolite. En effet, pour découvrir le centre de Nivelles autrement, les organisateurs ont prévu des passages dans certains lieux emblématiques de la cité des Aclots mais aussi à des endroits où on ne s’attend pas forcément à croiser des adeptes du running.

Si les conditions climatiques permettent de le faire en toute sécurité, les coureurs traverseront en effet le plus vieux café de Nivelles, passeront dans des écoles, et vont même faire un petit tour sur la scène du Waux-Hall !

Les inscriptions se font via Chronolap mais il sera aussi possible d’acheter son dossard le jour même, sur place. Le tarif pour les adultes a été fixé à 12 €, à 6 € pour les 10-17 ans, et les moins de 10 ans pourront participer gratuitement s’ils accompagnent un adulte "payant".

Les bénéfices pour cette nouvelle édition seront versés à l’association Kick Cancer ( www.kickcancer.org). Celle-ci mène diverses actions pour soutenir la recherche dans le domaine des cancers qui touchent les enfants.