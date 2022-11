Nivelles : nouvelle piste d’athlétisme, top départ !

Quand ils seront terminés, la piste d’athlétisme enfin rénovée comportera huit couloirs au lieu des six actuels, apportant donc 30 % de capacité en plus pour les entraînements, notamment de l’école de jeunes du CABW. L’infrastructure de chronométrage permettra aussi de courir le 100 mètres dans les deux sens devant la tribune, l’ensemble du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite et les abords seront réaménagés.

Une demande d’un pays étranger…

Le dossier de rénovation élaboré par la RCA avait été retenu l’an dernier par la Région, dans le cadre du programme "Wallonie Ambitions Or". Celui-ci vise à améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes pour que nos athlètes atteignent plus aisément les seuils requis pour participer aux compétitions internationales.

L’idée est aussi de pouvoir accueillir des délégations olympiques à l’entraînement en amont des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris en 2024, comme l’a rappelé sur place jeudi matin la ministre Valérie De Bue. À ce sujet, Noël Levêque, le président du CABW, a d’ailleurs révélé que la RCA avait déjà reçu une demande d’un pays étranger…

Nivelles, avec son parc de la Dodaine proposant de multiples infrastructures sportives, la présence d’hôtels, la proximité des aéroports et l’accès direct à l’autoroute vers Paris, ne manque pas d’atouts à faire valoir. Il reste à présent à terminer le chantier dans les temps, et à financer les surcoûts non pris en charge par les autorités subsidiantes (lire ci-dessous).

En pratique, la piste ne sera plus utilisable dès cette semaine: les athlètes du CABW vont courir ailleurs dans le parc et des accords ont aussi été pris avec des clubs voisins pour que les entraînements continuent. Les compétitions, elles, n’auront plus lieu à Nivelles au moins jusqu’en septembre 2023. Et comme le chantier nécessitera la fermeture complète du site pour des raisons de sécurité, le terrain de football qui est entouré par la piste en travaux ne sera plus non plus accessible. Les joueurs vont donc évoluer durant un an sur les terrains de la Pharmacie militaire.