Dominique Jossart

Dominique Jossart prêta serment d’avocat le 1er septembre 1975. Le monde industriel le découvrit en 1997 à l’occasion de sa désignation comme curateur de la faillite des Forges de Clabecq. Ce fut la plus médiatique des 408 faillites qu’il eut à traiter.

D’autres avaient déjà apprécié ses talents de comédien qu’il mettait au service du Jeune Barreau du Brabant wallon pour lequel il se mit en tête de créer une revue toujours de bon goût et parfois sarcastique. Le 22 avril 1978, il campa magistralement le procureur du roi Paul Delcorde qui, flatté d’avoir été mis à l’honneur, offrit le champagne une fois terminée la revue qui s’était tenue ce soir-là dans les caves de l’Hôtel des Ruines de Villers-la-Ville. Ses amis adoraient son humour pince-sans-rire à l’anglaise. Il fut bâtonnier du 1er septembre 1995 au 31 août 1997.

Il s’illustra dans un troisième domaine, le social. Très proche de la population genapienne, il siégea en 2004 comme conseiller au CPAS, mais il dut démissionner après avoir été nommé juge de paix suppléant. Question d’incompatibilité. Il décéda le 29 mai 2020 à l’âge de 70 ans.

Renaud de Briey

Renaud de Briey prêta lui aussi serment d’avocat le 1er septembre 1975. Il eut pour maître de stage le bâtonnier Paul Rigaux, un homme d’une grande rigueur, le spécialiste du secteur immobilier en Brabant wallon.

Il en tira grand profit, s’associa avec lui (et d’autres) pour créer à Wavre le cabinet DECODE et il s’orienta immédiatement vers le droit des architectes et des constructions. Il fut notamment chargé de cours à l’institut d’architecture Saint-Luc à Bruxelles.

C’était un orateur atypique, qualifié par un des intervenants de "Viking partant à l’abordage", tour à tour séduisant et captivant mais aussi combatif et opiniâtre.

Il fut bâtonnier en 2000-2001, président du Bureau d’aide juridique dès 2007 et président du conseil de discipline en 2009. Il mourut le 8 novembre 2021.

Un ouvrage « in memoriam »

Le Barreau en a profité pour renouer avec une tradition vieille de près d’un siècle en éditant un ouvrage "in memoriam" auquel trente avocats, professeurs d’université et experts du monde judiciaire ont prêté leur plume sous la collaboration de quatre anciens bâtonniers, André Delvaux (Liège), Jean-Noël Bastenière, Benoît Havet, Xavier Van Gils.

Cet ouvrage de plus de 350 pages plonge le lecteur dans les domaines aussi variés que le droit d’urbanisme, l’insolvabilité, la déontologie, l’expertise, l’arbitrage, la médiation.