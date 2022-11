Nivelles : plus de 3 300 € récoltés grâce à Octobre rose

La campagne de sensibilisation au cancer du sein "Octobre rose" a donné lieu cette année encore dans la cité des Aclots à une mobilisation intéressante. Autour de la Ville et de l’hôpital de Nivelles, plusieurs associations partenaires ont renforcé la dynamique. Ainsi, plus de 350 rubans roses ont été vendus sur le marché du samedi matin, un week-end sportif a été mis sur pied à la Dodaine avec notamment de la Zumba aquatique, et le théâtre Le Clandestin a proposé de consacrer les bénéfices de plusieurs représentations à cette bonne cause.