L'homme s'était présenté tout nu devant la camionnette du glacier

On y voit notamment un des jeunes fêtards se changer et mettre son maillot de bain sur la voie publique, et un autre s’exhiber volontairement, manifestement par provocation.

Un autre soir, c’est à une danse sur le capot d’une voiture, le protagoniste finissant sans le moindre vêtement, auquel le Wavrien a assisté.

Et le moins surprenant n’est pas la vidéo où on voit le jeune occupant de la maison d’en face sortir de chez lui nu comme un ver, et se diriger dans le plus simple appareil vers la camionnette du glacier qui faisait une halte dans le quartier.

Pour le plaignant, en plus de ces multiples faits d’outrages publics aux mœurs, il subit un véritable harcèlement. Alors qu’il s’est plaint à de multiples reprises de ces fêtes débridées, ses réactions n’ont pas été prises en compte. Sauf sans doute pour en rajouter (en retirer ?) une petite couche à l’occasion…

Quatre jeunes gens étaient cités devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer sur ces faits. Celui qui avait dépassé les bornes dans la provocation, Kevin V., n’a plus d’adresse et n’est pas venu. Les autres étaient là et ont avoué qu’ils avaient sans doute été un peu loin. Mais sans vraiment se rendre compte qu’ils choquaient à ce point le voisin.

Difficile, en réalité, de nier les faits puisque les vidéos qui figurent dans le dossier montrent plusieurs des scènes incriminées.

« C’était une connaissance donc je n’ai pas vraiment fait attention »

"J’étais nu dans la piscine, et je suis sorti comme ça sur la voie publique parce que j’étais alcoolisé, a avoué un des protagonistes. C’est vrai que ce n’était pas très malin. Pour le marchand de glace, c’était une connaissance, donc je n’ai pas fait attention…"

Du côté du ministère public, la substitut a confessé avoir davantage pensé en lisant le dossier à une mauvaise blague d’étudiants qu’à un harcèlement avec la volonté de nuire au voisin. À part pour le prévenu qui faisait défaut, qui a clairement dérapé.

"Il y a le contexte de conflit de voisinage et au bout d’un moment, on peut sans doute se rendre compte qu’à force de montrer ses attributs, ont fini par casser les pieds du voisin, a glissé la substitut. Ils n’ont sans doute pas très envie de voir des gens aller acheter des glaces complètement nus, ou d’assister à un strip-tease sur le capot d’une voiture…"

Le tribunal vient de trancher: le prévenu qui faisait défaut écope de 20 jours d’emprisonnement avec sursis et d’une amende de 400 euros.

Les autres s’en tirent pour cette fois avec une suspension simple du prononcé pour une durée de deux ans.

Solidairement, ils sont condamnés sur le plan civil à payer une somme de 250 euros pour dédommager le voisin qui s’est plaint.