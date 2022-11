Deux maïeurs du BW au Conseil des bourgmestres

L’objectif étant que ce "Conseil des bourgmestres" soit le plus représentatif possible, la composition obéit à des règles compliquées. Il faut au moins quatre bourgmestres dont la zone de police est monocommunale et quatre issus de zone de police pluricommunale, une répartition équilibrée entre les différentes régions, que chaque province du royaume soit présente au travers d’au moins un bourgmestre, et il y a aussi une répartition supplémentaire à respecter pour veiller à la présence dans cet organe consultatif des zones de police de plus de 100 000 habitants, de celles qui comptent entre 50 000 et 100 000 habitants, et des plus petites…

L’an dernier, un appel via le Moniteur belge a été lancé pour renouveler les 16 mandats effectifs et les 16 suppléants de ce conseil des bourgmestres. Au total 66 candidatures ont été reçues par le ministère de l’Intérieur et au terme des arbitrages nécessaires pour respecter les multiples équilibres prévus par les dispositions légales, deux bourgmestres brabançons wallons ont été retenus.

Il s’agit tout d’abord du bourgmestre de Tubize Michel Januth, dont candidature était la seule issue de la Jeune Province permettant de porter la voix des zones de police de 50 000 à 100 000 habitants. Il a dès lors été désigné comme membre effectif du nouveau Conseil des bourgmestres. Pour sa suppléance, il a fallu choisir entre le maïeur perwézien Jordan Godfriaux et le Nivellois Pierre Huart. C’est finalement ce dernier qui a été retenu, compte tenu notamment de sa "solide expérience" de bourgmestre depuis 2006.

Les maïeurs aclot et tubizien ont l’habitude de travailler en tandem dans un tout autre domaine, à savoir à la tête de la société d’habitation sociale le Roman Païs. Ils prêteront serment ce mercredi pour intégrer le Conseil des bourgmestres.

"C’est intéressant de pouvoir relayer au niveau fédéral les attentes et les préoccupations des villes et communes en matière de sécurité, confirme Pierre Huart. L’objectif est d’alimenter la réflexion en termes de fonctionnement et d’organisation, lors des réunions mensuelles."