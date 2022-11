Des robes de mariée et des sticks de hockey trainent en justice

Tel est le cas de ce Français, meilleur buteur de la Jupiler Pro League 2011-2012 (25 buts inscrits pour le RAEC Mons), 2015-2016 (22 buts avec le RSC Charleroi) et meilleur buteur de la D1 Amateur 2021-2022 (4 buts avec le RFC Liège). Il est venu faire aveu de la faillite de la boutique de robes de mariée ouverte avec sa femme au début de 2019 à Waterloo mais transférée dans l’habitation du couple à Braine-l’Alleud. Le découvert oscille entre 90 000 et 100 000 euros. En cause, semble-t-il, des difficultés de paiement avec le propriétaire du commerce initial et les difficultés inhérentes au renouvellement annuel du stock.