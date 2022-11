Couvent des Récollets à Nivelles : « La ministre s’entête sans arguments »

Pour elle, une "mise sous cloche" du bâtiment via un classement n’arrangera rien à la situation actuelle, c’est-à-dire une dégradation progressive du bâtiment depuis des années alors que le propriétaire veut rénover pour aménager des logements. Pour la ministre nivelloise, ce projet reste une chance pour le futur du bâtiment dont les parties les plus intéressantes seront préservées. Alors que pour les opposants constitués en comité, c’est un saccage patrimonial…

Suite à cette prise de position ministérielle, les Amis des Récollets ont réagi ce lundi par le biais d’un communiqué de presse. Et comme on s’en doute, la réponse de Valérie De Bue ne passe pas…

Pour les opposants au projet de Lixon, le rejet de la demande de classement traduit avant tout le "mépris" de la ministre pour les experts d’Europa Nostra qu’elle considère comme guidés par des considérations d’ordre émotionnel ". Le mépris aussi envers les spécialistes de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, ainsi qu’envers l’AWaP, d’après la lecture des événements que font les riverains en colère.

"Et son mépris du patrimoine qu’elle dit défendre en soutenant un projet de destruction, avancent encore Les Amis des Récollets. L es propos de la ministre illustrent par ailleurs sa profonde méconnaissance de la valeur patrimoniale du site. Sans autre argument que celui selon lequel le couvent rencontre une organisation commune à ce type de bâtiment depuis le Moyen Âge, la ministre démontre sa méconnaissance du caractère particulier de l’architecture des ordres mendiants dans l’ancien régime. Elle s’acharne à nier le caractère exceptionnel du plus ancien (et seul à ne pas être classé dans sa totalité) des trois couvents franciscains encore complets en Wallonie."

Les opposants affirment s’interroger: le dossier des Récollets est-il patrimonial, ou de promotion immobilière avec un rôle prépondérant des considérations politiques et financières…