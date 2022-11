Nivelles et Genappe : bilan positif après une semaine d’extinction de l’éclairage public

Depuis le 1er novembre, comme d’autres communes du Brabant wallon, Nivelles et Genappe appliquent avec la collaboration d’ORES une extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du matin, dans un but d’économie d’énergie. Au conseil de police de la zone de police, mardi soir, Laurie Semaille (MR) et Véronique Vandegoor (DéFI) ont demandé quels étaient les premiers retours des équipes de police sur le terrain, une semaine après l’application de ces mesures qui provoquaient quelques réticences lorsqu’elles ont été annoncées.