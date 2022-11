La magie du gospel au service de bonnes causes

Créée à l’initiative de l’organisateur d’événements et producteur Cédric Monnoye, cette tournée remporte chaque année l’adhésion du public. Et si elle a toujours lieu à l’approche des fêtes de fin d’année, ce n’est pas un hasard…

"Tout d’abord, la raison en est que cette période se prête bien à des concerts de gospel dans des lieux de cultes, tels que les églises, collégiales, basiliques, etc. Ensuite, cela s’explique par le fait que mon organisation d’événements travaille en général beaucoup en plein air et donc rarement en hiver. C’est même la raison pour laquelle j’ai accepté d’organiser ces tournées, il y a 16 ans. Je l’ai fait par amitié pour des amis qui s’impliquaient dans diverses associations à l’époque. J’étais disponible en novembre, décembre. J’étais même bien tranquille, mais je ne l’ai plus jamais été, sourit Cédric Monnoye. Car ces tournées sont une belle action et aident des dizaines d’associations sérieuses qui font un travail remarquable chaque année. Je n’ai donc jamais su arrêter. C’est ma petite pierre à l’édifice."

Sold out à La Hulpe, mais pas à Nivelles

Treize dates figurent à l’agenda de la tournée de cette année, dont deux en Brabant wallon. Ce sont les associations elles-mêmes qui prennent en charge l’organisation du concert, c’est-à-dire la promotion de l’événement, les repas des choristes, les entrées… Une équipe d’une vingtaine de bénévoles est nécessaire à chaque date. En contrepartie, tous les bénéfices leur sont reversés, soit entre 5 000 € et 10 000 € environ.

Cette année, le concert de l’église Saint-Nicolas à la Hulpe est déjà complet. C’est une nouvelle association qui en a proposé l’organisation. L’ASBL Mistral Gagnant réalise le rêve des enfants hospitalisés ou non, âgés de 4 à 17 ans, et atteints de traumatismes ou maladies chroniques graves. À Nivelles, c’est pour renflouer les caisses de l’association EQLA (anciennement, Œuvre Nationale des aveugles), que le gospel remplira la collégiale, le 16 décembre. EQLA souhaite financer en particulier son service d’accompagnement scolaire en Wallonie, grâce à ce concert de fin d’année.

"La magie de cette tournée provient du fait que les choristes sont tous des bénévoles. Ce sont des amateurs, précise Cédric Monnoye. Ils sont environ 600 inscrits qui participent aux répétitions. Parmi eux, 400 ont déjà participé à de nombreux concerts, ce qui signifie que, même s’ils sont des amateurs, leurs voix sont efficaces et le niveau est très élevé."

A contrario, les musiciens, les techniciens, la soliste et le chef de chœur Didier Likeng sont bien des professionnels, qui ne lésinent pas sur la qualité des chants.

"J’essaie d’insuffler l’esprit gospel parmi mes choristes, explique Didier Likeng. Cet esprit, c’est une manière de scander. Il faut chanter vrai. Qu’on soit noir ou blanc importe peu. Les noirs ne chantent pas mieux le gospel. Plus on chante vrai, mieux ça passe. Et quand tout le monde a cet esprit-là, le public sent que quelque chose se passe, et j’ai réussi mon défi."

https ://gospelforlife.070.be/tickets/