Nivelles : Maison de la participation, c’est parti !

Une fois la crise sanitaire passée, certains enthousiasmes s’étaient un peu essoufflés avec le temps et un appel a été lancé via le journal communal pour constituer un nouveau groupe. Celui-ci comprend tout de même des citoyens qui s’impliquent depuis le départ dans le projet. Le travail a ainsi pu reprendre et on y est enfin: la toute première activité proposée par cette Maison de la participation aura lieu le 29 novembre, à 19 h 30, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.

Il s’agira d’un débat thématique (lire ci-dessous) à propos du choix de la maison de repos pour les aînés. Le choix du thème a été posé par le groupe qui pilote le projet, et qui comprend une petite quinzaine de personnes.

« C’est un véritable laboratoire que nous mettons en place »

"Le travail a été long puisqu’il a commencé en 2015, et j’en porte la responsabilité, explique l’échevin en charge de la participation, Pascal Rigot. Parce que je voulais un véritable travail de fond: il y a eu beaucoup de réunions pour se mettre d’accord à propos des concepts de la démocratie participative. C’est un véritable laboratoire que nous mettons en place. Nous sommes parvenus à un accord sur les principes en 2019."

Parmi ces principes définis pour le fonctionnement de la Maison de la participation figure le fait que les actions qui seront menées doivent être démocratiques. Ce qui exclut par exemple la promotion d’idées racistes ou extrémistes. Pas de place non plus pour le prosélytisme, religieux notamment.

Un autre principe fixé par les fondateurs est l’existence de trois piliers pour le nouvel organe: les pouvoirs publics qui apporteront notamment un soutien financier, l’associatif puisque les associations actives à Nivelles seront invitées, et les citoyens dont l’implication est espérée. On notera au passage que le Centre culturel rejoint la dynamique et amènera également sa vision de la participation.

Les débats thématiques viseront « l’enrichissement personnel »

L’organisation du débat du 29 novembre fait partie des axes de travail qui ont été décidés par le groupe: une série de rendez-vous semblables dont les sujets doivent encore être définis seront organisés, les débats thématiques visant "l’enrichissement personnel".

Un autre axe de travail décidé concerne la réalisation d’un listing associatif. Celui-ci est en cours de construction. "Actuellement, il existe déjà des listes d’associations mais par secteur: le sport, le social, le tourisme… Chacun a le sien et l’idée de la Maison des associations est de centraliser pour que les citoyens puissent trouver l’information dans un seul endroit, une sorte de guichet unique", indique Pascal Rigot.